歐盟官員透露，美國疫苖研發公司諾瓦瓦克斯（Novavax）已經向歐盟表示，預計將自今年底開始向歐洲交付新冠肺炎疫苗，這表示雙方最早可能在本周正式簽約。

消息人士透露，根據協議，諾瓦瓦克斯共將提供多達2億劑新冠疫苗，供應歐盟疫苖加強劑，以協助歐洲遏阻這場大流行病，並防範新可能出現的變種病毒。

官員透露，諾瓦瓦克斯在過去兩周的會議上向歐盟表示，該公司計畫在今年年底前交付第一批小量的疫苖，其餘大部分疫苖將在2022年交貨。官員並表示，這些針劑將是大量輝瑞/BioNTech疫苗的補充劑。

據先前媒體報導，諾瓦瓦克斯去年12月與歐盟達成初步供貨協議，但由於該美國公司在部分疫苖原料藥採購上遇阻，導致一直未能簽定最終協議。消息來源表示，諾瓦瓦克斯仍有生產問題，但不同的是「現在他們有了交貨時間表」。

共同主持會議的歐盟執委員會發言人拒絕對此消息發表評論。諾瓦瓦克斯則表示，與歐盟的協商仍在繼續進行，該公司拒絕就交貨時間表、生產問題，或是否即將正式簽署協議發表評論。

但不論雙方是否達成供應協議，歐盟的採購仍然以諾瓦瓦克斯疫苗能否獲得審批為先決條件。歐洲藥品管理局（EMA）自2月起已開始對該疫苖進行滾動式審核。該監管機開尚未設下決定日期，諾瓦瓦克斯疫苗目前也尚未在全球其他地方獲准投入使用。

(時報資訊)