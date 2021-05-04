《國際油價》原油亞洲電子盤續漲 11:092021/05/04 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著美國新冠疫苗接種進度良好，新增染疫數量已逾兩周呈減少的趨勢，多數州也將放寬防疫限制；此外，美國及其他國家也陸續對印度提供醫療資源協助，激勵盤中油價延續昨日漲勢；周二(5/4)截至台北時間上午11點整止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.12美元，報每桶64.61美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.14美元，報每桶67.70美元。(商品行情網) 《半導體》奇亞幣衝高回落 威剛漲多回檔 《商情》黃金亞洲電子盤自2周高點回落 (時報資訊) #美國 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》績優護體 南電拚回300關 11:092021/05/04 財經 台股開盤小漲27點 面板雙虎翻紅 陽明、萬海開低 09:102021/05/04 財經 《匯市》台股翻落萬七 新台幣處變不驚守27頭 11:092021/05/04 財經 台股重挫航運自嗨 護國艦隊狂漲 04:102021/05/04 財經焦點 《類股》台股殺無赦 鋼鐵人淌血 11:092021/05/04 財經 台股上沖下洗 指數早盤震盪逾百點 09:332021/05/04 財經 《熱門族群》Q1全球矽晶圓出貨面積創新高 概念股走路有風 10:182021/05/04 財經 《盤中解析》殺聲隆隆 萬七byebye 10:352021/05/04 財經 殺聲隆隆 台股早盤爆量摜破萬七 恐再創新天量 11:172021/05/04 財經 中鋼、中龍鋼鐵4月份鋼品出貨優於規劃目標 鋼市前景不看淡 09:502021/05/04 財經 《基金》高收債添喜色 亞洲最靚 09:102021/05/04 財經 財經熱門新聞 台股暴跌逾3％ 傳產電子全倒地 殺盤兩大原因曝光 - 財經 疫情…五大偏空訊號浮現 台股市值蒸發1兆 - 財經要聞 - 工商時報 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 股市菜鳥問怎麼賣掉中鋼 網一看全跪了：可以當傳家寶 - 財經 在號稱最慘六個月賣股 美分析師直呼散戶虧大了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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