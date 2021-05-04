隨著美國新冠疫苗接種進度良好，新增染疫數量已逾兩周呈減少的趨勢，多數州也將放寬防疫限制；此外，美國及其他國家也陸續對印度提供醫療資源協助，激勵盤中油價延續昨日漲勢；周二(5/4)截至台北時間上午11點整止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.12美元，報每桶64.61美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.14美元，報每桶67.70美元。(商品行情網)

(時報資訊)