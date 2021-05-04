因聯準會(Fed)主席鮑爾對經濟復甦發表樂觀談話，削弱黃金避險需求，加上美元上漲，令金價自近2周高點回落，不過因美國4月份製造業活動數據不如市場預期，故限制金價跌幅；截至台北時間5月4日上午11點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
6月黃金下跌1.6美元，報每盎司1790.2美元。
7月白銀下跌0.025美元，報每盎司26.935美元。
7月白金上漲6.2美元，報每盎司1236.3美元。
6月鈀金下跌7.9美元，報每盎司2973.5美元。(商品行情網)
(時報資訊)
因聯準會(Fed)主席鮑爾對經濟復甦發表樂觀談話，削弱黃金避險需求，加上美元上漲，令金價自近2周高點回落，不過因美國4月份製造業活動數據不如市場預期，故限制金價跌幅；截至台北時間5月4日上午11點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
6月黃金下跌1.6美元，報每盎司1790.2美元。
7月白銀下跌0.025美元，報每盎司26.935美元。
7月白金上漲6.2美元，報每盎司1236.3美元。
6月鈀金下跌7.9美元，報每盎司2973.5美元。(商品行情網)
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