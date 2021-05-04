孫大千臉書發文。(摘自孫大千臉書)

趙介佑事件遭國人強烈質疑民進黨染黑涉毒，民進黨台北市黨部主委吳怡農提出排黑條款3大改革宣示，不過國民黨前立委孫大千在臉書連發兩文加碼爆料，直指民進黨北市黨部另兩位幹部也有前科，酸諷吳的改革是「說笑話」，並向吳提出三問，指吳與其表演生氣來卸責，不如真正展現政治改革應有的擔當和魄力。

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孫大千在臉書PO出兩張刑案簡易判決、聲請書，質問吳怡農指出，這一位有賭博罪前科的張緯鴻是否擔任民進黨台北市黨部大安區主任？二、這一位因為妨害自由罪被判刑正在假釋中的陳忠琪是否擔任民進黨台北市黨部執行委員？

「吳怡農是在說笑話吧？」孫大千說，吳怡農還保證，民進黨的入黨審核足夠嚴謹嗎？吳怡農還敢宣示，民進黨本來就有的排黑條款不是裝飾品嗎？這要怎麼樣痛定思痛呢？

孫大千說，吳怡農如果不是太天真，就是太虛偽。黑道入黨根本不是特例，而是民進黨的日常。吳怡農真的以為用三點改革宣示就可以把長期染黑的黨員結構徹底漂白嗎？

孫大千提出三個「吳怡農不能夠回答的問題」：

一，民進黨現有的黨員中，還有多少具有黑道背景的趙介佑們？民進黨還要繼續粉飾太平，假裝看不見嗎？

二、既然民進黨本來就有排黑條款，那麼究竟是誰在過去五年中一直包庇趙介佑們？吳怡農為什麼不敢處理黃承國呢？

三、吳怡農敢不敢針對民進黨台北市黨部的黨員大戶進行背景清查，只要發現有幫派色彩就立即除籍呢？

孫大千強調，吳怡農與其表演生氣來推卸責任，不如真正展現出政治改革應有的擔當和魄力吧！

(中時 )