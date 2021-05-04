台灣燈會暌違20年之後，將再度重返高雄，高雄市政府4日表示，「2022台灣燈會在高雄」，首創愛河灣及衛武營雙主場，場域面積近100公頃，是近年燈區面積2倍，同時，安排最創新陸海空策展、最智慧展演技術，預期將創造達200億元經濟效益、1200萬參觀人次。

高市府指出，近3年台灣燈會活動規模，包括中央補助及地方預算，大約7億元到9億元，地方自籌款平均落在4.57億至5.26億元，2022台灣燈會總規模約7.2億元，高市府預估自行編列4.6億元。

高市府表示，由於籌備時間較往年來得緊迫，無法提前籌編預算，因此，將以墊付款方式執行，主要用於燈區佈展建置、電力配置及設施整地、燈會表演及定目劇、交通運輸接駁及相關設施整備等，以相對節約的方式，辦好國家盛事。

市府說，2022台灣燈會將是燈區場域面積，最大的一屆燈會，首度結合衛武營國家藝術文化中心、以及高雄流行音樂中心兩大國家級指標場館，近年各縣市燈區面積約40公頃至50公頃。

高雄考量為讓縣市共榮，以「高高平」的施政價值，擇定愛河灣及衛武營雙場域舉辦，橫跨高雄東西門戶，規劃的活動場域近100公頃，分別是衛武營66公頃、亞洲新灣區34公頃，面積是其他縣市的2倍以上。

高市府表示，大型活動的舉辦，將帶動當地經濟效益的成長，去年底、今年初辦理的跨百光年系列活動，在收視、轉播、人潮、銷售額、交通運量等，皆為高雄帶來可觀的效益，而2022臺灣燈會燈期更長，也有面積大、花費少等特性，預期將創造200億元經濟效益、1200萬參觀人次。

(工商 )