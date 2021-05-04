據《富比世》統計，中國電動汽車電池製造商寧德時代現在擁有的億萬富翁數量超過了谷歌和Facebook等美國科技巨頭。

根據他們在寧德時代的股份計算，共有9位高管和早期投資者的財富達到了10億美元以上，登上富比世全球富豪榜。

過去一年，隨著對電動汽車的需求升溫，寧德時代的股價飆升了逾150％。該公司創始人兼董事長曾毓群現在在富比士全球富豪榜上排名第47位，身價達325億美元，較去年3月疫情衝擊市場時的97億美元增加了兩倍以上。曾毓群持有寧德時代約25％的股份。

(旺報 )