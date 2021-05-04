繼開放美國遊客入境後，歐盟昨（3）日宣布，可望再鬆綁非歐盟會員國公民入境限制，研擬6月開放已經完整接種疫苗的他國觀光客赴歐洲旅遊，另外疫情控制得當的國家已可望獲得解禁。

歐盟3日宣布，研擬6月開放已經完整接種疫苗的非歐盟會員國觀光客赴歐洲旅遊。

歐盟執委會昨日公布開放非必要旅行入境措施建議，內容主要分為2大部份，包含開放讓已經完整接種新冠疫苗的旅客遊歐，以及針對特定疫情控制得當的國家全面解除入境限制。

有關開放疫苗接種者入境措施，歐盟建議讓抵達歐洲14天以前已經完整接種歐盟批准的新冠疫苗的他國公民入境，會員國可以將認可的疫苗擴大至世界衛生組織（WHO）批准的疫苗，入境前，會員國也可以再額外要求這些已經接種疫苗的觀光客出示新冠檢測陰性證明，或是強制進行隔離。

Time to revive 🇪🇺 tourism industry & for cross-border friendships to rekindle - safely.



We propose to welcome again vaccinated visitors & those from countries with a good health situation.



But if variants emerge we have to act fast: we propose an EU emergency brake mechanism. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 3, 2021

目前歐盟正在境內推動稱為「數位綠色認證」（Digital Green Certificate）的疫苗護照，可區分旅行者是否已經接種過疫苗、是否曾經染疫、或是近幾日內病毒檢測是否呈現陰性。歐盟執委會建議，一旦數位綠色認證開始運作，各會員國應該要加快放寬已接種疫苗者入境，讓欲入境遊客取得數位綠色認證，或是認可他們所提出的疫苗證明。

目前歐盟藥品管理局一共批准4支新冠疫苗的緊急使用授權，包括輝瑞/BNT疫苗、莫德納疫苗、嬌生疫苗、AZ疫苗，路透社報導，WHO預計本周再批准2支陸製疫苗。

此外，部份非歐盟會員國疫情控制得當，不論旅客疫苗接種狀況為何，歐盟目前已經開放澳洲、紐西蘭、盧安達、新加坡、南韓、泰國、中國等7國觀光客入境，現在歐盟打算再擴大解禁國家名單，建議將過去14天新冠累計通報率從25提升至100，目前歐盟的平均通報率為420以上。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，累計通報率代表每10萬名居民中的染疫通報比率，目前美國的通報率為258，仍高於歐盟建議的標準，不過英國的通報率已降為47，在新規實施後，可望入列解禁名單，唯各會員國仍可額外實施病毒檢測、隔離等防疫措施。歐盟指出預計每2周重新檢視一次解禁名單。

歐盟建議6月開始實施非必要旅客入境措施，不過新規仍須獲得27個會員國批准，會員國預計今日針對新規進行討論，官員希望新規定本月就能獲得通過。

(中時新聞網)