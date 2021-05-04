台灣防疫成績全球有目共睹，也讓疫情過後發展觀光醫療奠定基礎，台灣觀光醫療發展協會日前選出精神科醫師許景琦為新任理事長，他表示將強推廣力道，抓住觀光醫療「爆發性」的商機，並以一年600億元做努力目標。

許景琦預言全球疫情可望在半年至一年後更加趨緩，屆時迎接國際觀光旅遊復甦，台灣身為防疫模範身有利於推動觀光醫療產業，尤其台灣醫療水準高，收費合理，他點名牙科、醫美、高端醫療以及長照都具有相當大的潛力，可以吸引國際人士來台進行觀光醫療。

台灣觀光醫療發展協會成立15年，有包含醫師、醫事管理、醫事技術人員及觀光旅遊業者約150名會員，因第二任理事長在任內去世，業務一度停擺了2、3年，這次重新選出許景琦為第三屆新任理事長。

長期耕耘在精神科領域，這次許景琦投入觀光醫療，他說，近來搭配溫泉養生的北投健康管理醫院最近發展的很快，如與精神科結合，發展冥想等身心靈照護，他相信具有更大的吸引力。

許景琦也說，為了吸引國外的旅客來台灣進行觀光醫療，協會未來會加強數位行銷，讓來台旅客可以接受到好的醫療，又可以玩得盡興。未來也會拜會政府相關單位，希望政府在法規和各方面給予協助。

(中時 )