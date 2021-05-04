中國常駐聯合國代表張軍3日舉行吹風會，分別向聯合國會員國、駐聯合國主流媒體介紹中方擔任安理會5月輪值主席的工作考慮。他表示，中方將加強同安理會成員和各方溝通協商，認真履行職責，推動安理會切實發揮作用。

新華社報導，張軍說，結合安理會議程，中方5月份將把工作重點放在以下幾個方面：堅定維護和踐行多邊主義，支持聯合國發揮核心作用；推動團結合作應對疫情挑戰，促進衝突地區國家恢復發展；恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，推動政治解決地區熱點問題；推動加強聯合國能力和機制建設，為應對複雜挑戰提供保障。

張軍說，中方作為安理會主席，倡議5月7日舉行高級別會議，主題是「維護國際和平與安全：維護多邊主義和以聯合國為核心的國際體系」；中方將於5月19日舉辦高級別公開辯論會，主題是，非洲和平與安全：推進非洲疫後重建，消除衝突根源。

他說，5月安理會議程緊張，將舉行20多場會議，涵蓋敘利亞、中東、葉門、伊拉克、索馬里、蘇丹、武裝衝突中保護平民等問題。中方倡議5月24日舉行「聯合國維和行動：增進維和人員安全」公開辯論會，推動國際社會加大投入，針對當前維和人員面臨的主要安全風險和挑戰，尋找妥善解決辦法。中方倡議5月17日舉行新興科技對國際和平與安全的影”會議。

在談到中國恢復聯合國合法席位50周年時，張軍說，50年來，中國始終堅守《聯合國憲章》宗旨和原則，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。在支持多邊主義和聯合國方面，中國從未缺席，今後也不會缺席。

各方紛紛祝賀中國擔任安理會5月輪值主席，充分肯定中方擔任安理會輪值主席的工作考慮，高度評價中方所作精心準備和展現出的開放包容透明的工作方法，期待同中方保持密切溝通。衣索比亞、斐濟、摩洛哥、莫三比克、巴基斯坦、新加坡、南非等國大使表示，將積極關注和參與中方主辦的主題活動，支援中國作為安理會主席為維護世界和平穩定發揮更大作用。

(中時 )