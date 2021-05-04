過了生育年齡，卻有泌乳現象，這不是回春，小心是泌乳激素腫瘤作祟。書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓指出，日前收治一名57歲女性，一年多來兩側乳頭常發現疑似泌乳，先是不以為意，但最近逐漸出現頭痛並伴隨視力模糊，這才到腦神經內科求診。經多項檢查後發現，她的腦下垂體有直徑3公分的巨泌乳激素腫瘤，並且已經壓迫到視神經交叉，所幸經手術治療後，現在已經完全恢復。

黃啟訓醫師解釋，腦下垂體位於大腦底部中心處，直徑不到1公分，是人體最重要的內分泌中樞，會分泌多種的荷爾蒙，包括：泌乳激素、生長激素、促甲狀腺激素、促腎上腺皮質素等。 腦下垂體腫瘤是來自腦下垂體的所有腫瘤，約佔所有腦瘤的10～15%，發病原因不明，好發於成年人，其中以泌乳激素腫瘤最常見。

●腦下垂體腫瘤多屬良性 恐影響內分泌釀不孕 腫瘤過大易致腦水腫

泌乳激素腫瘤若發生在育齡婦女身上，恐影響內分泌系統造成不孕。當腫瘤直徑大於1公分時，醫學上稱為「巨泌乳激素腫瘤」，容易造成視神經壓迫及阻塞性腦水腫，因此患者出現頭痛、眼球脹痛及視力模糊現象，若不及時手術治療甚至會有生命危險。

黃啟訓醫師提醒，女性民眾若於非孕產期卻有異常泌乳現象，以及頭痛伴隨視力模糊的情形時，應提高警覺盡速就診，以免延誤病情。

(中時新聞網)