台股多殺多，市場賣盤湧現，指數一波還比一波低，至約10點40分過後最低來到16,647點、大跌575點，12天的萬七行情宣告結束，1,700多檔上市櫃個股中，盤中有超過200檔跌停，惟隨著指數急殺後，隨即可能是來自於政策護盤買盤進場點火，指數跌幅小幅收，但近11點時仍重挫440多，成交值已接近4,500億元，市場推估今天量能更高達7,900億元。

五月賣股魔咒威力不小，美股四大指3日雖漲跌互見，歐股則多以小盤作收，亞股雖多下跌，但唯有台股逆勢重挫，5月開盤二個交易日，以今天最低點來算，就跌掉了919點，投資人多殺多、停賠認賠出場、融資斷頭等賣壓傾巢而出。

台股今天盤面跌停股多以中小型股居多，以台灣50成分股來說，只有中鋼盤中觸及跌停34.7元，中型100成分股中，則有愛普、健策、萬海、陽明、長榮、裕民、大成鋼、台玻、友達、華新、群創、華航、聯合再生等跌停，主要聚焦在近來飆股的航運、鋼鐵、面板、玻璃、電纜等族群。

(工商 )