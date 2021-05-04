賴宥葳(中)、賴妍菲(左)以及賴湘妍三姐妹，在蓄牧業藥廠、餐飲業歷練後，選擇到台中開設結合頂級燒肉與創意餐酒的燒肉餐酒館。（馮惠宜攝）

EARTHA燒肉餐酒館由師傅悉心手切肉品，專職燒肉師桌邊直火燒烤服務，客人只需恣意品享美饌、盡情暢談，在炭火燻香間，輕鬆暢快品嚐炭烤至最佳熟度的肉品。（馮惠宜攝）

EARTHA以對待精品的心料理燒肉，悉心修切肉品後以珠寶盒盛裝上桌。（馮惠宜攝）

來自苗栗卓蘭賴宥葳、賴妍菲以及賴湘妍三姐妹，在蓄牧業藥廠、餐飲業歷練後，選擇到台中開設結合頂級燒肉與創意餐酒的燒肉餐酒館，姐妹挾在蓄牧業豐富的人脈，精選頂級的日本、澳洲和牛等食材，更設有專職燒肉師，為客人桌邊料理，希望姐妹同心，提供台中消費者不一樣的燒肉餐酒體驗。

如同陸劇「30而立」三位女主角，三姐妹也正值二字頭邁入三字頭，姐姐賴宥葳說，會一起創業其實是多年前看見被調職到台北的妹妹想家的眼淚，當時他承諾自己有能力時要開店讓妹妹們圓夢，而三姐妹經過集團企業的數年歷練，對於生活、美食、工作有了進一步體認，遂合力開創EARTHA燒肉餐酒館，如英文字意『像大地一樣堅忍』，代表三姊妹創業堅持與決心。

大姐負責經營管理，而二姐過去曾在頂級燒肉店當到台灣區經理，則負責店裏的所有餐點設計，小妹則主管調酒及飲料；考量到台中燒肉店多，但多數消費者對於各種食材和火侯的掌握未必精準，EARTHA燒肉餐酒館由師傅悉心手切肉品，專職燒肉師桌邊直火燒烤服務，客人只需恣意品享美饌、盡情暢談，在炭火燻香間，輕鬆暢快品嚐炭烤至最佳熟度的肉品。

而對於食材的選材也不馬忽，和牛選用最頂級的日本A5和牛油花分布細緻豐富的紐約克、肌理細嫩肉汁豐富的板腱、精瘦柔嫩的菲力等上選部位；澳洲9＋和牛則是使用厚切牛舌（取後段舌根軟嫩Ｑ彈）、風味飽滿的橫膈膜、板腱、肋眼、牛五花等最能呈現肉感個性的部位。

其他，如美國Prime牛肉以穀物及玉米飼養造就甜美肉質，大理石油花均勻的肋眼牛排或油脂豐富的牛小排，各具特色；豬肉則提供西班牙伊比利豬，野放以野草、香草及橄欖維生，8~10月肥育期大量食用橡樹果實，油脂豐潤、肉質細緻，加熱後散發淡淡榛果芳香；台灣葛瑪蘭黑豚飼料中加入巧克力，造就肉質香甜細嫩；另有肉質細膩、油脂均勻的宜蘭櫻桃鴨胸；及強調溯源管理、契約飼養的台灣安心雞肉。

(中時 )