達拉斯獨行俠的球星東契奇(Luka Doncic)因為累積太多技術犯規，瀕臨禁賽邊緣。他前一次敗給國王隊的時候，吞了兩張大T(技術犯規)且遭驅逐出場，讓他的技術犯規總數來到15次，再多1次就會禁賽了！特別是在季末倒數階段，他被禁賽1場就可能影響球隊排名。

Luka Doncic & Rick Carlisle after their ejections on Sunday



Luka: "He told me I can not tell him 'hell no.' Maybe I can tell it to others but to him no."



Rick: "I've got 4 technicals this year and they are all from the same guy." pic.twitter.com/KgrXrNcSY9 — Ballislife.com (@Ballislife) May 3, 2021

當時比賽只剩31秒，東契奇和總教練卡萊爾(Rick Carlisle)一起遭驅逐出場，即使他看上去什麼也沒做。其中一位黑人裁判莫特(Rodney Mott)走向站在界外的東契奇，宣布將他驅逐。東契奇說：「可能是我在暫停時把球扔向籃框，但我不確定。」球迷也看得莫名其妙，有人開玩笑說：「他長得帥吧。」

根據莫特的解釋，東契奇被他吹了一次進攻犯規，回防經過他身邊時咒罵了一聲「Hell, no.」莫特說：「我那是一次準確的進攻犯規判決，東契奇的行為不尊重裁判，缺乏體育精神。」因此有了第1次技術犯規(上半場)。第2次是因為東契奇在暫停時沒把球傳給裁判還亂扔，理由一樣是缺乏體育精神。至於總教練卡萊爾，他叫了暫停之後又走出來嗆裁判，一起被趕出去。

東契奇告訴ESPN，那位裁判莫特的脾氣還不小，他特別過來回嗆東契奇：「你可以對別人說Hell no，但就是不能對我說。」第2次技術犯規沒什麼爭議，球員本來就不該亂扔球，東契奇確實要更成熟一點，他有時候充滿孩子氣，也被批評愛抱怨哨音。

(中時新聞網)