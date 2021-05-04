據大陸駐緬甸大使館網站消息，5月2日大陸援助緬甸50萬劑國藥新冠肺炎疫苗運抵緬甸仰光國際機場。

新冠疫情發生以來，中緬兩國展開有效的疫情防控合作，中方向緬方提供了大量防疫物資援助，並多次派遣醫療專家組赴緬協助防疫。此次疫苗援助是中方今年初承諾，在緬甸疫情防控關鍵階段交付。

(旺報 )