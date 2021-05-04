陸援助50萬劑國藥新冠疫苗 5月2日運抵緬甸 11:242021/05/04 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸援助緬甸50萬劑國藥新冠肺炎疫苗2日運抵緬甸仰光國際機場。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸駐緬甸大使館網站消息，5月2日大陸援助緬甸50萬劑國藥新冠肺炎疫苗運抵緬甸仰光國際機場。 新冠疫情發生以來，中緬兩國展開有效的疫情防控合作，中方向緬方提供了大量防疫物資援助，並多次派遣醫療專家組赴緬協助防疫。此次疫苗援助是中方今年初承諾，在緬甸疫情防控關鍵階段交付。 《國際產業》諾瓦瓦克斯疫苖 傳年底開始出貨歐盟 《國際社會》Novavax 2億劑疫苗 傳年底開始供應歐盟 (旺報 ) #緬甸 #50萬劑 #國藥 #新冠疫苗 #仰光 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華航機師打完AZ疫苗9天後確診 指揮中心揭原因 15:402021/05/04 生活 陸與阿根廷將合作生產國藥COVID-19疫苗 11:372021/05/04 國際 國民黨揭防疫三漏洞 轟鄭文燦失職與中央上下交相賊 12:102021/05/04 政治 台股重挫航運自嗨 護國艦隊狂漲 04:102021/05/04 財經焦點 達成共識 大陸將與阿根廷合作生產國藥新冠疫苗 11:162021/05/04 兩岸 中捷通車10天 運量29萬人次 04:102021/05/04 焦點要聞 花蓮免費疫苗開打 長者不怕染皮蛇 04:102021/05/04 地方新聞 彰化縣衛生局偕醫界帶頭打疫苗 鼓勵第一線人員跟進 15:112021/05/04 生活 大陸將與阿根廷合作 生產國藥集團新冠疫苗 10:472021/05/04 兩岸 《國際產業》時候到了! 歐美團體促全面重啟美英旅行市場 13:082021/05/04 財經 大陸出任安理會5月輪值主席 陸常駐聯合國代表：認真履行職責 11:242021/05/04 兩岸 兩岸熱門新聞 大陸海軍「雙航母出巡」 外媒：回擊美軍施壓 錘鍊遠海戰力 - 兩岸 秋後算帳？利君雅不獲港台續約 港府高層否認涉入 - 兩岸 美國情報局：中國2050年將成為世界軍事強國 - 兩岸 史話》劉良昇專欄／尋找七十三軍烈士 - 兩岸史話 - 言論 國安法效應 「中華民國」在香港褪色中 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。