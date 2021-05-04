峨眉鄉長王增忠（中）涉LED路燈汰換採購貪瀆案，檢方依貪污治罪條例等罪嫌提起公訴。（羅浚濱攝）

新竹地檢署1月7日偵辦竹東鎮公所和峨眉鄉公所LED路燈汰換採購涉及貪瀆案，竹東鎮代表會主席陳昌平、峨眉鄉長王增忠等7人有串證、滅證、逃亡之虞被羈押禁見，檢方4日偵查終結，依貪污治罪條例等罪嫌，將7名被告提起公訴。

檢方指出，陳昌平於羈押禁見期間，竟以書面向竹東代表會指定鎮代陳達琳代理主席，隨即指派檢察官調查，認周姓、邱姓、張姓律師違反律師法第及律師倫理規範規定，周姓律師涉案情節重大，均聲請移送律師懲戒委員會懲戒。

檢方偵查認為竹東鎮LED節能路燈汰換計畫及後續擴充案，被告陳昌平所為犯貪污治罪條例收受賄賂罪嫌，犯罪所得300萬元，請法院依法宣告沒收。涉行賄的江姓、徐姓、胡姓、林姓業者，犯貪污治罪條例交付賄賂罪嫌。

檢方指峨眉鄉LED路燈案，陳昌平和王增忠均犯貪污治罪條例收受賄賂罪嫌，犯罪所得90萬元，亦請法院依法宣告沒收。峨眉鄉公所建設課長魏宇祥犯貪污治罪條例公務員對於主管或監督之事務圖他人不法利益罪嫌，江姓、徐姓、胡姓、林姓業者，均係犯同條例對公務員違背職務行賄罪嫌。

另外，江姓、胡姓、林姓、陳姓、楊姓、童姓及、李姓業者涉及假交易部分，檢方依違反商業會計法之會計憑證填製不實罪嫌起訴。

(中時 )