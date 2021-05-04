台北市義警昨天舉辦交接典禮，包含北市警局長陳嘉昌、新北警局長黃宗仁、藍委蔣萬安及多名北市議員出席，未料竟有2名男子朝餐廳櫃台丟擲上千隻蟑螂。蔣萬安上午還原他昨天到場狀況，被問到若是台北市長會怎麼做讓市民安心，蔣呵呵笑出後嚴正表示，警方應介入調查強力執法，儘速查明真相，這絕對不容寬貸，且公權力也不容挑戰。

被問到防疫出現破口，衛福部長陳時中遭點名要負起政治責任，蔣萬安說，現階段全體上下共同面對病毒這個敵人，盡快把疫情儘量控制住，讓民眾安心盡速回到正常生活。

蔣萬安表示，他昨天大概是晚上7點45分到現場，他上到二樓經過大廳看到地上有蠻多隻蟑螂，餐廳人員已經清理集中到一個角落，主辦單位直接把他帶到後面的宴會廳，交接典禮席開70多桌，他跟主辦方致意並逐桌敬酒，大概待到8點半左右。

媒體詢問，宴會廳氛圍是否不太一樣？蔣萬安說，他沒有特別留意，現場很多民代與貴賓逐桌敬酒，場面還算熱鬧，並沒有感受到有什麼事情發生，他當時因沒有多問也不了解。

至於民眾前來潑蟑螂是否和雙北局長出席交接典禮有關，蔣萬安說，他沒有特別注意，現在就留待警方後續檢調偵辦，應盡速查明真相給社會交代，否則最近一連串治安事件、警紀問題，引發民眾對政府魄力的疑慮，政府必須拿出果斷決心出來。

近來松山之亂與北投之亂，引發警紀敗壞討論，外界形容台北市已變成高譚市，蔣萬安說，除了查明真相，政府也應拿出魄力來整頓警界內部紀律問題，嚴懲不法；國家公權力不容挑戰，也絕對不允許黑道公然介入或挑釁國家公權力，政府應該要拿出魄力，強力執法，遏止黑道利益猖獗的風氣。

(中時 )