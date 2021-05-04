據實價登錄揭露，今年一月板橋豪宅「馥華雲鼎」14樓戶，以總價1億1188萬成交，單價72.2萬，創下該社區近三年以來單價、總價的「雙冠王」！進一步對比屋主在2017年買價為9788萬，持有四年轉手獲利達1400萬！

台灣房屋統計，截至今年四月，新北市總價6000萬以上的豪宅交易達11筆，其中板橋就佔了4筆，且都名列前茅，新莊也有3筆。而依單價排序，第一名為「世界花園橋峰」的16樓戶，以總價7370萬元，單價73.3萬奪冠；其次則為「馥華雲鼎」14樓單價72.2萬；第三名則同為「橋峰」11樓戶，以總價6800萬，單價70萬元，穩居新北豪宅一哥。

台灣房屋板橋加盟店店東紀海雲表示，近年受市場需求轉向，新板特區和周邊豪宅有一波修正潮，如本次單價最高的「世界花園橋峰」，雖曾在2014年創下每坪92萬元的新北豪宅紀錄，隨著市場修正，近年單價穩居7字頭上下。由於新板豪宅如「橋峰」、「東方富域」，屋齡普遍在8~12年，而馥華雲鼎屋齡僅有5年，每層一戶，社區規畫環境佳，座落捷運府中站旁，距板橋火車站僅10分鐘距離，交通機能發達，鄰近新板特區、市府廣場，擁有府中商圈的機能支撐，在機能、屋齡等優勢加持下，在新北各層峰豪宅中脫穎而出，暫居今年新北豪宅第二名。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，置產型高資產族在購買豪宅時，多半偏向增值性高的精華區豪宅，尤其集中在大安信義區指標型豪宅，即使央行將法人購買豪宅的貸款成數調降為4成，但對於滿手現金的高資產族來說，並無太多衝擊。雖然房地合一2.0新制即將上路，但新北豪宅的買家多半都是自住需求，因此今年這些交易還是都透過銀行貸款購屋，以自然人名義購買的比例也較高，要持有五年以上不是問題，短期交易情形較為少見，市場的價量表現也更趨向穩定。

(時報資訊)