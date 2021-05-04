因國際行情持高，為反應原料及運費成本，國內業者宣布五月份甲基異丁酮MIBK內銷牌價每公斤漲3元，為連續第四個月漲價，自年初迄今累計漲逾26%。

據了解，因先前因不可抗力因素，歐美廠家相繼停產，造成整體市場供給嚴重不足，進而帶動市場報價勁揚，而國內廠家為反應國際行情，加上運費成本也節節高漲，故持續調漲報價，為年初以來第4個月漲價。(商品行情網)

(時報資訊)