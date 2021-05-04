台船環海早於2019年10月與海龍離岸風場簽訂台灣首宗大型統包工程計畫優先承攬商合約，該風場近日甫獲經濟部核定產業關聯性計畫審查通過，為配合政府離岸風電在地化政策發展，台船環海進一步與台灣國際造船公司(台船公司)共同簽署了水下基礎基樁產能保留協議，未來將由台船公司製造並供應海龍離岸風電計畫2A風場300 MW基樁需求。

台船鄭文隆董事長指出：「本案為台船合資公司台船環海在水下基礎業務第一個簽訂的合約，對海龍案本土化方案的推進有很大的助益。本案也是繼『環海翡翠輪』建造案後，母公司台船以實質合約支持子公司台船環海的第二個案子，顯示台船事業體在離岸風電業務的版圖已逐漸完整，對台船在離岸風電業務的整合是重要的里程碑。台船公司肩負國家推動離岸風電海事工程在地化之任務，必以多年累積的工藝水平提供離岸風電市場優良品質的產品。」

台船公司為台灣造船業之指標企業，更具備優良鋼構設計及製造、防蝕技術等豐富經驗，為提供品質更優良的鋼構組件，2020年一月啟用了一貫作業水下基樁智慧產線，值得一提的是，此次所供應的海龍離岸風場距離台灣海岸約50公里，水下基礎深度最深處55公尺，而海龍所採用的管架式水下基礎為針對台灣海床特性及風場條件所量身打造，所需求之水下基礎基樁在製造過程中對於真圓度與垂直度容許誤差精度要求相對更高，有賴於台船公司多年鋼構製造之實績經驗，更能確保水下基礎基樁符合離岸風場施工高標準及要求。

台船環海所承攬之海龍離岸風場大型統包工程為該公司目前所承攬規模最大專案，該風場之離岸距離以及水深條件，可藉台船環海旗下具高性能、高裝載能量、多功能之革命性主力風電工作船「環海翡翠輪」，在最具經濟效益之條件下，在較深水域和具挑戰性的海床環境進行管架式水下基礎安裝作業。此艘風電工作船在台灣是委由台船公司進行設計建造，完工後將隸屬於國籍輪，並配置國籍船員，因此，除了本土鋼構製造商之選擇，在風電工作船之要求上，台船環海也致力配合政府的方針，穩步落實離岸風電產業本土化發展。

海龍計畫風場總監Felipe Montero表示：「海龍離岸風電甫通過『離岸風力發電產業關聯執行方案』審查，我們樂見國產化承諾逐步落實，由大型統包工程承攬商台船環海與台船公司簽署水下基礎基樁產能保留協議，提供海龍2A風場300MW的基樁需求；台船環海經過嚴謹的選商過程，選定台船作為基樁供應商，海龍亦樂見台船作為台船環海股東，參與海龍風場以及『環海翡翠輪』建設。我們相信台船公司能發揮過往在離岸風電案場中的鋼構製造經驗，為海龍計畫提供高品質的水下基樁，同時成為全球離岸風電業中極具競爭力的鋼構基礎供應商。」

台船環海執行長Hedwig Vanlishout表示：「海龍離岸風電計畫是一項大型的統包計畫，身為主要承攬商，我們致力為客戶遴選符合資格並適合計畫的優良鋼構製造商，同時也協助海龍計畫達成政府產業關聯在地化的承諾。台船環海目前委託台船公司建造第一艘台灣製造的全迴旋大型浮吊船『環海翡翠輪』，很高興能與台船再次合作，藉由其鋼構設計製造的經驗以投入的設備和智慧產線，提供海龍計畫高品質本土製造的水下基樁。」

(工商 )