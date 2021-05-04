立法院長游錫堃今召集朝野協商討論「修憲委員會」相關事宜，國民黨團依舊缺席協商，但民進黨、民眾黨、時代力量等三黨團認為，修憲委員會不能再拖延，共同決議將在5月17日舉行修憲委員會首次會議，並選出5席召委，以利修憲委員會運作。

民進黨團總召柯建銘表示，修憲是歷史課題，沒有政黨可以迴避，假使因為國民黨團不來協商，修憲委員會就無法進行的化，立法院就可以關閉，所以不用等到國民黨回應，修憲委員會還是要召開。

民進黨團書記長羅致政說，修憲列車已經啟動，國民黨團不上車是國民黨團的事情，不要擋在列車前面，截至目前已有52案修憲提案，其中國民黨提案有19案，約占總提案的三分之一，從近次協商看到國民黨藉故拖延杯葛，實際上是假支持真杯葛，不希望修憲照節奏走。

民眾黨團總召邱臣遠主召修憲委員會盡速開會，希望本會期結束前，至少完成修憲委員會召委選舉及召委會議，討論公聽會、召委輪值順序跟辦法、修憲委員會開會時間地點及提案審查方式，以利立法院下會期結束前完成審查。

時力黨團總召邱顯智也認為，目前各委員連署修憲提案眾多，確實需要盡快研商修憲委員會成立，大家一起來討論修憲提案，畢竟修憲還要經過公民複決高門檻，希望能盡快凝聚共識。

最終朝野當團在國民黨團缺席協商下，決定17日召開修憲委員會的第一次會議，並選出委員會召集委員。

(中時 )