據中國官媒報導，中國駐阿根廷使館於當地時間3日宣布，國藥集團將與阿根廷相關企業在阿根廷國內合作生產國藥集團2019冠狀病毒疾病疫苗，將就有關技術細節問題開展協商。

中國中央電視台新聞app（應用程式）報導，中國駐阿根廷大使鄒肖力3日與阿根廷衛生部長維佐蒂（Carla Vizzotti）、阿根廷總統顧問尼柯里尼（Cecilia Nicolini）、阿根廷駐中國大使牛望道（Sabino Vaca Narvaja），與中國國藥集團和阿根廷製藥企業負責人舉行視訊會議。

報導稱，國藥集團與阿根廷相關企業就在阿根廷國內合作生產國藥集團2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗達成共識，並決定將立即就有關技術細節問題展開協商，爭取盡快開工生產。

報導也提到，雙方企業還將制定聯合生產時間表，包括資訊交換、設備和耗材準備、品質檢測等環節。

報導引述維佐蒂表示，兩國政府和企業在聯合生產COVID-19疫苗計畫上擁有良好意願，中阿合作生產COVID-19以供應阿根廷和拉美市場具有戰略意義。

報導說，維佐蒂強調，阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）對此事高度重視。維佐蒂並再次感謝中方向阿根廷持續提供抗疫支持。

在此之前，中國也與阿拉伯聯合大公國合作，計劃於阿聯生產中國國藥集團（Sinopharm）的COVID-19疫苗。

根據官方阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）3月底報導，國藥集團旗下的中國生物技術公司（CNBG）與阿布達比當地G42集團成立的新合資公司，將待新工廠今年營運後，以年產2億劑國藥疫苗為目標。較小批量的國藥疫苗生產已在另一「海灣製藥工業」（Gulf Pharmaceutical Industries PSC）的工廠進行，每月生產200萬劑。

(中央社)