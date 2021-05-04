諾富特疫情延燒，確診者足跡遍布雙北，其中三重、蘆洲等地都有傳出確診者足跡行經。媒體今向新北市長侯友宜詢問三蘆確診者足跡狀況，侯友宜受訪時卻突然提及，前陣子有聽聞某區親子館事情，已要求親子館採預約制，但中央尚未公布相關疫調，令外界質疑是否是說溜嘴。對此，侯回應，這都是以訛傳訛，僅是強調新北市的親子館防疫作為。

媒體問及近期三蘆地區都有傳出確診者足跡，侯友宜回應稱，新北的防疫在這3周不但全面戒備，也把防疫作法做到深入到位，已宣布1000人室外集會須報備，室內採實聯制。未料話鋒一轉突然提及親子館；侯稱，前一陣子有聽說親子館的事情，特別要求親子館一定要採預約制，限制使用人數，以及在這段時間活動中心如果通風不良的地方要全面關閉。

由於蘆洲補習班近日才傳出停課5日的消息，教育局回應是因疫情涉及三蘆地區，足跡太近擔心有潛伏期才進行消毒，侯友宜再提某區親子館，也令人質疑是否是說溜嘴。對此，侯友宜事後受訪回應，蘆洲沒有所謂確診者，這都是以訛傳訛，僅是強調新北市的親子館，新北已提升等級全面備戰，跟蘆洲有人染疫的事情完全無關。

侯友宜表示，親子館標準一致，不是因為染疫情況才做調整，全市親子館即日起至5月24日全面採預約制，不可超過15組人數，市府用更嚴格態度面對疫情，跟蘆洲染疫完全無關，針對教育場所、文化場館也會提升防疫等級，由於全台已有多起家庭群聚感染，足跡遍及北部到南部，也疑似有社區感染現象發生，這2至3周將是防疫關鍵，也拜託新北市民將防疫做到位，若有較嚴格的地方，也請市民多體諒包容。

(中時 )