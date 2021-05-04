譚松韵憑藉超狂童顏和精湛演技經典詮釋李尖尖。（中天娛樂台提供）

譚松韵近期以《以家人之名》李尖尖一角翻紅。（中天娛樂台提供）

女星譚松韵曾在《後宮甄嬛傳》飾演「淳貴人」一角，後續演出《錦衣之下》、《最好的我們》等，近期以《以家人之名》李尖尖一角翻紅，憑藉超狂童顏和精湛演技經典詮釋「李尖尖」這人物，從高中生演到成年人，和小9歲的演員宋威龍，及小5歲的演員張新成在該劇中演三兄妹，並有感情戲發展，外表硬是比兩個弟弟看起來還稚嫩。說起「裝嫩」訣竅，譚松韵謙稱：「可能脫離尖尖也沒那麼少女感，大家都問我怎麼保持，我也沒有怎麼保持，我的臉就是這樣，狀態就是根據角色變換。」

劇中角色李尖尖的母親因為生二胎難產過世，戲外譚松韵也喪母，譚松韵母親在2018年底遇上車禍，搶救後仍回天乏術，酒駕肇事者卻當場逃逸。譚松韵母女感情甚篤，突如其來的喪母之痛，讓她沉浸在悲痛中，一邊拍戲一邊煩惱官司進展，去年開庭時，譚松韵數度哽咽：「我天天都在治癒自己，保持一個很好的心態，接受母親已經離開人世的事情，我每天都很想她，但也是一直在等，等一個公平的審判。」令人十分心疼。

譚松韵坦言《以家人之名》戲中角色李尖尖的存在就像是一束光，拍戲時也透過角色性格治癒自己，李尖尖古靈精怪、樂觀溫暖，時不時語出驚人，展現獨到的「李尖尖哲學」，劇裡頭有段台詞這麼說：「人生就是你越思考，越讓你無法理解的東西，遇到煩心事，不要太為難自己，吃點好吃的，喝點好喝的。」譚松韵對此很有感：「李尖尖治癒別人的方法不是特別雞湯，而是令人想不到的另一種思路，而這種思路會讓你覺得可愛。」她認為與角色最像的地方，就是都屬於童年治癒著自己一生的那種人，在充滿愛的環境中長大，李尖尖成了異常樂觀的人，而她自己則是變成擁有「吸取有效能量」的人。

青春成長治癒劇《以家人之名》由譚松韵、宋威龍、張新成領銜主演，沒有血緣的兄妹三人在成長中彼此扶持，逐漸治癒了內心的傷痛，劇情輕快逗趣又溫馨催淚，5月5日起每週一至週五晚間10點在中天娛樂台39頻道播出。

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(中時 )