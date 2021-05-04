台股今（4日）開高走低一路下殺，盤中重殺逾500點，熱門股航運、鋼鐵全都受重挫，電子、半導體股同樣慘跌，引發網友熱議好奇台股究竟發生什麼事，有網友點出重跌2大主因，指出近期融資比重過高，且漲太多出現回檔，因此出現劇烈震盪。

台股開盤雖小漲27點，但隨即出現巨量賣壓，一度重挫逾500點跌破萬七大關，各大類股一片綠油油，熱門航運、鋼鐵及電子股等全都倒地。

台股重挫引起投資人熱議，PTT股版衝上人氣第一，有網友發文詢問現在是要開始崩盤了嗎？，引起熱烈回覆，「一覺起來賺的全都吐回去」、「好險已經出掉了，現在只是開始」、「給新鮮韭菜一些教訓」、「收割韭菜囉」、「這樣就嚇到，現在其實還不算崩盤」、「擦鞋童理論，不要不信邪」等留言。

儘管如此，有網友認為，美股與亞股都沒有劇烈震盪，但台股異常暴跌可能是殺融資盤，籌碼出現整理，另外台股先前也真的漲很多，出現回檔也是很自然的事情。

引發網友們紛紛留言，出現「自從經歷過去年三月，已經覺得還好」、「疫情恐慌影響很大」、「砍融資吧，比重太高了，不然沒理由啊」、「先前漲太多回檔而已」、「離崩盤還早，回檔過後就漲了」等說法。

台股早盤劇烈下殺，接近中午開始拉回，但仍未站回萬七大關，截至中午12點，台股大跌274.10點，成交量已達5500億，預估量上看8000億。

(中時新聞網)