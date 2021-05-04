台北市長柯文哲批評施打疫苗順序有戰術錯誤，機組人員應列入優先施打對象，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，公費對象在打疫苗1個月前就已公告，有意見當時為什麼不講。對此，前綠委林濁水表示，這次柯文哲批得沒話講，反倒是陳時中聞過則怒，令人意外。

林濁水今在臉書發文表示，柯文哲說市長民調比他高的都是買的，完全不知所云，不幸這卻是柯的經常，對陳時中發言尤其如此，但是柯這次批評指揮中心沒有把機師打疫苗列為優先，倒是批得沒話講。

對於陳時中反駁「公費對象順序在1個月前就公告，有意見的話怎麼不講？」林濁水直言，陳簡直聞過則怒，令人意外。林認為，其實要檢討還不只這樣，例如防疫專家早提醒真正保險要靠疫苗，但是到現在除了AZ，都很不確定，就令人難以接受，原因是當時是托大？還是小氣？還是公務員過度憂讒畏譏，以致於礙手礙腳？林稱，都不得而知，幸好疫情到現在控制得住，但是實不該讓大家處在這樣的高度風險中。

對於陳時中的不滿回應，柯文哲3日表示，最好的外科醫生開刀死亡率比較低，但並不是零，常反省哪個地方可以做得更好，沒有指責的意思。

(中時新聞網)