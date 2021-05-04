近日台灣被指生育率全球倒數第一，民眾討論原因，認為結婚與育兒生活，存在著不少讓女性感到無奈的困難，而先前名作家苦苓曾撰文，寫下「嫁給理工男的六大好處」，讓許多網友頗有共鳴，如今美女作家黃大米也撰文，揭露「竹科男真實力」，一個在公司頭銜普通的竹科男，「年收輕鬆破三百萬」，實質條件不容小覷。

結婚生子是人生大事，有萬般考量、幾經掙扎也是合理，日前苦苓曾推薦理工男是個很可以的對象，分析統整他們有6大優點，不會頂嘴、不會亂跑、不會劈腿、會修東西、會做粗活、會保護妳等，連他身為文科男都認證是優質的對象。

而近日美女作家黃大米，也分享了自身經歷及朋友的故事，表示竹科男子也相當優秀，透露很多朋友在竹科工作，「他們常說，女生來竹科工作，每天早餐都有人罩，甚至拿到好幾份，我們這些男生連送早餐給女生都要排班」，而女生在竹科工作不用幾年，「就可以回家專心帶小孩，連懷孕時穿的孕婦裝都是香奈兒」。

我的朋友很多在竹科工作，他們常說，女生來竹科工作，每天早餐都有人罩，甚至拿到好幾份，我們這些男生連送早餐給女生都要排班。以及女生來竹科工作沒幾年，就可以回家專心帶小孩，連懷孕時穿的孕婦裝都是香奈兒 當時我覺得聽起來很誇張，直到某天大家聊起... 由黃大米發佈於 2021年5月1日 星期六

黃大米表示聽了這些話，當時覺得誇張，但某天跟朋友們聊起薪資，有一個叫阿傑的朋友，在竹科上班、公司職位只是普通的頭銜，年收入卻是輕鬆破三百萬，反觀一群朋友中有些媒體人有著厲害的頭銜，要做到主管年收入才可能是一百萬，甚至一堆人薪資在6、70萬就停滯了，讓她大嘆：「真是光鮮亮麗的窮光蛋」，但黃大米也因此確認竹科就職者的實力。

(中時新聞網)