Clubhouse所帶起的聲音社群潮流，如今正式迎來強勁的競爭對手。Twitter先前超前Clubhouse，率先進行安卓（Android）版本的Spaces功能（也就是Twitter平台上的即時音訊對談功能，類似在Clubhouse當中開房），並且在稍早正式向iOS以及Android平台正式開放這項功能，只要你的粉絲（followers）在600位以上。

Twitter說明，他們將Twitter Spaces現階段開放門檻設置在擁有600位粉絲，是因為在此標準之上的帳戶，在主持現場對話活動時往往有良好的體驗，因為擁有更多的粉絲會參與。當然，Twitter表示他們計劃在將來將Spaces功能向所有用戶開放。

now, everyone with 600 or more followers can host a Space.



based on what we've learned, these accounts are likely to have a good experience hosting because of their existing audience. before bringing the ability to create a Space to everyone, we’re focused on a few things. 🧵 — Spaces (@TwitterSpaces) May 3, 2021

根據測試期間收到的回饋，Twitter Spaces將持續研發全新功能，其中包含可以讓所有觀眾同時靜音的管理機制，以及將「笑」的表情符號加入到使用者可提供的反應之中。未來幾週內，Twitter Spaces預計將會提供提醒功能，讓使用者可以設定追蹤他們不想錯過的Spacesc活動，並正在研發多位共同主持人的新功能。

在營收方面，也是聲音社群平台當前正在積極探索的領域。對此，Clubhouse先前推出的應用內捐款的功能；而Twitter Spaces傾向採用更傳統、更直覺的方式，也就是讓使用者購票。這項功能被稱之為Ticketed Spaces，預計在未來幾週內將會讓小範圍進行測試，而若正式推出，Twitter將會從門票收入中收取一部分。

而作為全球性的平台，在無障礙領域中的探索，也是Twitter的要務之一。當前他們也正在開發即時字幕功能，不僅如此也將持續提升字幕的準確度。而使用在平時在使用Twitter時，使用者大頭照外若有紫色泡泡圈圈，就代表他正在發起一場Twitter Spaces，Twitter正在研發讓使用者直接藉由點選顯示紫色泡泡外圈的大頭照，來加入Twitter Spaces對談的功能。

而Clubhouse當前的發展是，他們已經開始測試Android版本（目前Clubhouse仍僅有iOS版），且無法確定會在何時推出。目前Clubhouse也正在研發設置提醒的功能，讓使用者可以加入每一場他想要參與的Room。

根據研調機構Sensor Tower說法，Clubhouse在今年2月份的下載量為970萬次，但是接續就逐月下滑，3月份下載量僅有270萬次，下滑66%，4月份更是跌破100萬次，約僅有92.2萬次，似乎是風潮有逐漸退去的情況。Sensor Tower發言人指出，雖然4月份Clubhouse下載量明顯下滑，但是用戶的存留率很高，是其特點。而除了Twitter已推出競爭服務之外，Facebook也將推出類似服務，在台也已經有FAM以及SoundOn推出的SoundClub都是類似產品。

(科技)