4日上午9點35分，台鐵7142次貨物列車於成功站東主正線19號電鎖轉轍器附近，調車時原本一度以為機車(R115) 出軌，後來修正為是擠壞19號轉轍器，計畫由彰化機務段開出搶修車，成功站上、下行列車以3、4、5股行車，9點35分起成立二級緊急應變中心。

台鐵表示，列車停於現場等候運安會調查，影響第2股道行車，成功站上、下行列車以3、4、5股行車，將加強播音以服務旅客。

台鐵表示，本案無人傷亡，經初步確認非出軌事故。台鐵局運安處已啟動調查事故原因。

(旺報 )