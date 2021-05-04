母親節將至聚餐增 侯友宜：鼓勵外帶 12:212021/05/04 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 母親節將至聚餐增 侯友宜：鼓勵外帶。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 母親節將至，有許多子女都已預訂餐廳要帶母親吃大餐，新北市長侯友宜4日出席活動被問到此事時表示，疫情最緊張關鍵時刻，母親節聚餐可以縮小規模或外帶，媽媽身體健康、大家平安，才是給母親最好的禮物。 侯友宜說，目前疫情這3個禮拜是關鍵期，他知道碰上母親節，大家都想向母親表達敬意請媽媽吃飯，都是人之常情，但疫情非常嚴峻，把食物帶回家裡享用，也是不錯的選擇。 警察志工一人一菜 吉峰派出所歡慶母親節 調查：職場媽媽最期待十大母親節禮物出爐 (中時 ) #母親節 #侯友宜 #母親 #疫情 #將至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宣導節水及防疫 黃偉哲下營市場視察雨水貯留系統 12:542021/05/04 寶島 母親節送好禮 寵媽總動員 04:102021/05/04 時尚消費 疑似脫口確診者足跡 侯友宜：跟染疫事件無關 11:432021/05/04 生活 防疫商機 多家餐廳母親節外帶大餐熱賣 15:462021/05/04 生活 雙北市長轟陳時中疏失 柯文哲列舉4大防疫缺失 侯友宜批造成民眾恐慌 04:102021/05/04 焦點要聞 打造獨一無二城市 縣市長責無旁貸 04:102021/05/04 焦點要聞 企業共襄盛舉 世界愛心美后慈善餐會募物資傳愛 12:382021/05/04 寶島 圓山大飯店搶母親節商機 平日限定「安太座」專案加贈百年珠寶精品禮 12:232021/05/04 生活 北市延續秋冬專案 新北校慶禁販飲食 04:102021/05/04 焦點要聞 特生大展身手 與侯裝飾母親節蛋糕 04:102021/05/04 地方新聞 侯友宜參拜義天宮宣導防疫 突遇信徒未戴口罩廟方嚇壞 12:192021/05/04 生活 生活熱門新聞 3波梅雨鋒面接力 首波明天到！專家曝大規模降雨時間 - 生活 機師溫馨接送空姐雙雙染疫 陳時中：接觸時間有半天 - 生活 移動傳染源！諾富特確診外包商 發燒72小時趴趴走 - 生活 蘆洲補習班突停課5日 教育局證實：與確診者足跡接近 - 生活 全台首例！華航機師打完AZ仍確診 指揮中心揭原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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