母親節將至，有許多子女都已預訂餐廳要帶母親吃大餐，新北市長侯友宜4日出席活動被問到此事時表示，疫情最緊張關鍵時刻，母親節聚餐可以縮小規模或外帶，媽媽身體健康、大家平安，才是給母親最好的禮物。

侯友宜說，目前疫情這3個禮拜是關鍵期，他知道碰上母親節，大家都想向母親表達敬意請媽媽吃飯，都是人之常情，但疫情非常嚴峻，把食物帶回家裡享用，也是不錯的選擇。

(中時 )