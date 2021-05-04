面對台灣聯發科與美國高通激烈競爭，韓國三星電子在全球智慧手機的應用處理器（AP）與系統單晶片（SoC）的市占率，預估將減至不到一成左右。不過，同期在5G智慧手機晶片組方面，三星應可維持在一成附近，但聯發科預料將從原有15％大增至28％。

根據調研機構Counterpoint Research於4日最新報告，2021年三星在全球智慧手機的AP與SoC市占率中，將從2020年的11％，減至8％左右並落至第四位。

自產自用Exynos晶片組的三星，不是唯一市占下降的業者，因為還有中國大陸的海思半導體相伴。

台灣聯發科將持續大秀肌肉，市占率從2020年的32％，可望再增至37％。同時，美國通訊晶片大廠高通則緊咬在後，市占預估將從28％增至31％。

至於美國蘋果，應該可以以16％市占率位居第三，稍高於2020年的15％。

Counterpoint Research指出，全球AP與SoC出貨量，20201可望年增3％，其中，包括7奈米與以下的先進製程產品，預估將占2021年智慧手機出貨量近半數附近。

不過，在2021年5G智慧手機晶片組的全球市占率方面，三星應可維持在一成附近。聯發科預計將從原有15％大增至28％，至於蘋果，也可從25％再增至29％。而高通大概在30％，高於2020年的28％，將保持領先地位。

Counterpoint Research補充，若在一切理想狀態下，目前制肘於供給面不順遂，迫使表現稍微失準的高通，其實5G產品市占還可再衝得更高。另外，借力於台積電與自己5G產品組合配置得宜，聯發科才能在5G的SoC與AP全球市占率中狂增近翻倍。

(時報資訊)