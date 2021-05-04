砷化鎵磊晶廠—全新(2455)第1季稅後盈餘為2.24億元，年成長58.86%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為1.22元。全新表示，5G手機PA與WiFi兩大需求殷切，且車用光達(LiDAR)研發單拉貨頻率加速，第2季營運不看淡，日系外資看好全新前景，目標價上看140元。

5G手機換機潮啟動，且WiFi 6應用日增，推升全新第1季營運淡季不淡，全新第1季合併營收為8.89億元，年成長36.98%，創下單季歷史新高，營業毛利為3.79億元，年成長42.48%，合併毛利率為42.65%，年增1.66個百分點，稅後盈餘為2.24億元，年成長58.86%，創下單季歷史新高，每股盈餘為1.22元。

全新表示，目前5G手機PA及WiFi 6/6E客戶訂單強勁，短期無法緩解，加上車用LiDAR拉貨頻率增加，第2季營運不看淡。

在車用LiDAR部分，全新已打入歐美Tier 1車廠，並開始小量出貨，過去是半年交貨一次，不過隨著自駕車及電動車需求增溫，目前客戶拉貨從半年一次增加為一季一次，出貨狀況優於預期，車用LiDAR相關光電產品可望與微波產品成為全新未來營運兩大成長支柱。

為因應客戶需求，全新已啟動擴產，將研發機台轉為量產機台，公司現有52台MOCVD機台，預計年底再增加5到10台的機台，明年第1季到第2季初投入量產，只要客戶有需求，公司會持續擴產，3月合併營收不是營運的高點。

全新第1季財報亮眼，且第2季營運不看淡，日系外資也看好全新前景，日系外資指出，我們將第2季營業收入提升8%至9.02億元，季增約1%，年成長52%，雖然全新業務成長主要來自於RF需求，但我們也看到光學業務回升，我們將全新2021年每股盈餘上調7%，以反應第1季出色的營收及費用控管，重申「買進」評等，目標價則由135元上調至140元。

(時報資訊)