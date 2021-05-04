新竹縣湖口鄉一名23歲黃姓犯嫌，至桃園楊梅區之鄉間小路見四下無人，心裡起了歹念，欲搶奪一自小客車，但因黃嫌對於車輛操作不熟悉，且被害人極力反抗，附近居民聽到呼救聲也出來協助，只好落荒而逃，但還是被趕到的警力及熱心民眾圍捕到案。

昨天上午，黃嫌看一名黃姓男子有點年紀且獨自一人駕駛自小客車，於是心裡起了歹念，便上前攔下被害人座車，並謊稱刑警辦案，需要徵用該部自小客車，被害人不相信，黃嫌便持隨身攜帶之鐵管攻擊被害人，並從被害人身上搶走車鑰匙，不過不常開車的黃嫌不懂如何操作車輛，附近居民也被被害人的呼救聲引來，黃嫌只好棄車逃逸，但對環境不熟悉，最後被趕到場的富岡派出所員警及附近熱心民眾協助當場制伏，全案依強盜罪嫌移送偵辦。

楊梅分局長黃富村表示，案件發生後本分局立即處置，及時逮捕暴力犯罪嫌犯，並建請檢察官聲請羈押，以遏止是類案件發生，也呼籲民眾若有發現可疑人、車，務必提高警覺，通報警方到場查處，以維護社會安全。

(中時 )