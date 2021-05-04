懸臂氣柱。（北榮提供）

懸臂氣柱收整病房地面管線。（北榮提供）

電子監控。（北榮提供）

病房恆濕恆温控制。（北榮提供）

許惠恒院長獻花祝福2歲大的雙胞胎品學和品妍的媽媽母親節快樂。（北榮提供）

專屬隔離病房。（北榮提供）

切蛋糕慶生。（北榮提供）

臺北榮總新生兒醫療中心於今(4)日上午舉行開幕典禮，由許惠恒院長暨各副院長揭幕剪綵，並邀請在北榮出生現年2歲及9歲的二對雙胞胎＂回娘家＂，與醫護同仁共同切慶生蛋糕，提前歡慶母親節。

臺北榮總許惠恒院長表示，孩子是國家未來的主人翁，更是父母捧在掌心呵護的寶貝，感謝新生兒醫療團隊與工務室的努力，讓整建後的新生兒醫療中心煥然一新，不僅符合最新嬰兒病房設置標準，更加入許多巧思，讓寶寶有最安全溫暖的住院環境，讓父母有舒適温馨的探視空間，醫療動線更流暢，醫療工作環境更友善，提供新生兒最優質的醫療照護。

新生兒科鄭玫枝主任特別感謝在病房整建期間同仁的辛勞及家長的支持與體諒。她表示，原有嬰兒室及新生照護病房等使用至今近30年，因應醫療的進步及需求的不同，在院方的支持下，即以新生兒為中心的理念設計，歷經三年多的努力，終於將“新生兒加護病房”、“新生兒中重度病房”及“嬰兒室”重新整建成溫馨舒適與專業的新生兒醫療中心。考量新生兒的緊急醫療，特別設置於產房旁；且每間病房恆温恆濕，給予新生兒最舒適的環境；另於每張病床設置懸臂氣柱，將所有地面管線收置於氣柱中，避免人員跌倒；同時以不同顏色區劃空間及地面引導，不僅符合最新嬰兒病房設置標準，更加入許多巧思，讓寶寶有最安全溫暖的住院環境，讓父母有舒適温馨的探視空間，醫療動線更流暢，醫療工作環境更友善，完成全體醫護同仁呵護小寶貝的共同夢想。

9歲的雙胞胎佑佑和漢漢（出生時僅400多公克重)，還有2歲大的雙胞胎品學和品妍，也在父母的陪同下一起見證新生兒醫療中心的啟用。東東的媽媽十分感謝臺北榮總新生兒醫療團隊多年來的照護，看到全新的新生兒醫療中心內心也非常感動，相信將來有需要協助的小寶寶們都能得到最棒的醫療。

(中時 )