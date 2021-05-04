臉書粉絲專頁「靠北長官」一篇貼文指出，高雄左營副供站的豬排外箱包裝上註明原產地為台灣，內包裝原產地卻標示美國。國防部發言人史順文今天表示，外箱標示的是製造與加工的地區，也就是台灣，內容則標示豬肉原產地為美國，此舉符合衛福部標示規定。

貼文質疑，高雄左營副供站的「欣樂食品-御膳里肌豬排」外箱包裝上註明原產地為台灣，內包裝原產地卻標示美國，這讓在艦上的官兵該如何安心享用每一餐？站內到底有無在抽驗各廠商送至副供站之食品，外包裝紙箱與內容物品項、規格、數量、重量、產地及保存期限是否相同，並達標準？身為中華民國海軍官兵，領有中華民國身分證，卻要吃著遠從美國飄洋過海來台的美國豬，價值何在？

史順文說，國軍伙食確實強調以國產豬肉為主，但廠商來參加招標、符合相關規範，且產品是合格的，國防部會要求其按衛福部規定標示原產地，一切依規定執行。

史順文並出示檢驗報告指出，副供站為維護官兵健康，在3月11日將肉品送去檢驗，確定沒有含瘦肉精，產品標示也是符合衛福部規定，官兵可以放心，沒有問題。

(中時 )