26歲大陸女星鞠婧禕出身偶像團體，因盛世美顏被封為「4千年一遇美女」，每每出席各大場合或是戲劇演出，高顏值總是會掀起粉絲熱烈討論，然而她也因此陷入整形疑雲之中，日前她登上男團選秀節目《創造營2021》，顏值再度掀起話題，「鞠婧禕顏值」關鍵字還衝上微博熱搜。

鞠婧禕日前在《創造營2021》和學員合唱《輸入法打可愛按第五》，表演過程中，學員米卡更壁咚鞠婧禕，讓她當場嬌羞地低下頭，也融化了不少人的心，這一幕畫面受到熱議，關鍵字甚至還上了微博熱搜，從3日上榜到4日仍在，短短2天時間就達到3.1億閱讀量，顯見鞠婧禕的超高人氣。

鞠婧禕被壁咚嬌羞地低下頭。（圖／翻攝自騰訊視頻創造營2021）

然而鞠婧禕的精緻臉蛋過去就曾引起爭議，被不少人質疑她是「人工美女」，因此大批網友開酸，「我真的很討厭她的做作，人造美女究竟有什麼好吹的」、「這又啥玩意就熱搜，除了臉沒得賣了嗎」、「別吹顏值，四千刀美女大家都知道」、「她整得真的超級成功」。

鞠婧禕的精緻顏值很常受到討論。(圖/翻攝自微博)

也有網友認為，無論是不是整的，鞠婧禕的高顏值是無庸置疑的，「她是真的好看，不想承認也得承認」、「助演學姐這讓心動的顏值」、「為什麼要為了黑而黑啊…澄清每一個點都說得清清楚楚，稍微看一看也不至於有這麼大的惡意啊，到底噴美女有啥意思」。

(中時新聞網)