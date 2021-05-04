無線通訊IC大廠思佳訊（Skyworks）財測蒙塵，第三季獲利有下滑之虞，波及與之連結度高的宏捷科（8086）近日股價表現；惟法人指出，Skyworks是因無庫存可賣、衝擊下一季營收成長，後續對宏捷科投片量會大幅增加，以因應蘋果iPhone 13、陸品牌廠5G PA（功率放大器）需求。

法人指出，Skyworks對下季營收估持平或下降，主要因為「庫存不足」，與車用晶片情況相仿，也就是說，去年庫存過高，上上季開始清庫存，帶動營收大幅成長，實際製造量卻不多，使上一季庫存大幅下降，然下一季需求實超乎預料強勁，但卻苦無庫存可賣，僅能在有限的產能供應下，做多少賣多少，使營收成長受限。

面對目前終端市場需求強勁，Skyworks現在才積極備庫存，除了要應付蘋果iPhone13的需求之外，還有中國品牌廠商如oppo 、vivo 和小米等5G PA的需求，因此，法人推估，今年全年在宏捷科的投片量會大幅增加。

法人表示，skyworks對下季看法保守，並非手機景氣不佳，反而是需求很好，只因skyworks沒有庫存、去年下半年未積極投片所致，而宏捷科今年3月起已開始積極為skyworks代工。

(工商 )