獨居長輩走進校園，由學生一起陪同阿嬤提早過節，包括製作養生蛋糕、洗髮吹整、美妝美甲、肩頸按摩放鬆。（陳淑娥攝）

獨居長輩走進校園，由學生一起陪同阿嬤提早過節，包括製作養生蛋糕、洗髮吹整、美妝美甲、肩頸按摩放鬆。（陳淑娥攝）

5月9日是母親節，弘光科技大學與華山基金會4日舉辦「華山獨老美饗宴，母親節感恩派對」，邀請20位獨居長輩走進校園，由學生一起陪同阿嬤提早過節，製作養生蛋糕，還替她們洗髮吹整、美妝美甲、肩頸按摩放鬆。高齡98歲人瑞阿嬤黃陳曆和70多歲女兒一起前來，開心的說，「從來沒享受過按摩，擦過指甲油，真的很高興。」

華山基金會服務的20位阿嬤，一早在志工接送下，進入弘光校園。弘光科大餐旅管理系主任吳胤瑱、華山基金會竹中投區站長曾育群、沙鹿區社會課長劉育君致詞為活動揭開序幕，致贈每一位長輩康乃馨，接著5位長輩代表一起切下母親節蛋糕，大家一起預祝長輩「母親節快樂！」

高齡98歲黃阿嬤在70多歲女兒陪伴下，一起來參加活動。阿嬤走路很緩慢，稍微有點駝背，走路必須要被攙扶或坐輪椅，耳朵也重聽，平常跟女兒住在一起，志工兩周前告訴她要參加活動，女兒當下便在衣櫃內挑最漂亮的衣服讓阿嬤穿出席活動。黃阿嬤說，「以前沒有按摩過，也沒有被人服務洗頭，真的很享受，很舒服，我好開心。」

另位來自大陸70多歲孫奶奶，兩個女兒皆在北部工作，平常一個人住，自己搭車到醫院看病，生活範圍不是住處、便是醫院，志工介入後，協助申請到宅服務，這次，告訴她要到學校參加母親節活動，讓她很開心，參加活動後，孫奶奶說，「這些學生好像孫子一樣，自己一個人也沒有在過節，真的很開心志工帶我到學校參加活動，提早過了難忘的母親節。」

20位長輩分成兩組，一組手做母親節蛋糕，另一組先體驗貴婦級沙龍享受，接著再輪流交換。阿嬤在餐旅系學生指導下，手上拿著特調的減糖奶油，在蛋糕上裝飾自己想要的圖樣，阿嬤說，「金促咪！自己做的蛋糕應該會更好吃。」還有阿嬤說，「這些學生好像我的孫子，很厲害會做蛋糕，還幫我洗頭按摩，手藝真好，有夠讚。」

活動總召陳品萱說，很多長輩第一次手做蛋糕、第一次享受按摩、洗頭、做美甲，一個多月前便開始規畫這次母親節活動，為了讓長輩有「貴婦級」感受，不僅老福系學生全程陪同，手做的母親節蛋糕也選擇芝麻養生口味，蛋糕體、奶油特別減糖，美髮系更由兩個學生一同服務一位長輩，讓長輩覺得賓至如歸。

吳胤瑱表示，為善盡大學社會責任，各系學生學以致用回饋社會，長期與社福團體合作，舉辦義賣或擔任志工，近年來餐旅系就為華山基金會舉辦了10場義賣。在母親節前夕，餐旅管理系、美髮造型設計系、老人福利與長期照顧事業系學生，為了讓獨居長輩有個難忘的母親節，安排手作母親節養生蛋糕，還有剪髮、洗髮、美妝美甲、按摩放鬆等服務，也安排花式調酒演出。

(中時 )