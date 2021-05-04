台北市長柯文哲3日受訪提到民調都是用買的，民調經常名列前茅的桃園市長鄭文燦4日受訪回應，他說，民調都只是參考數字，不要因為民調高低而分心，這是做好市長的基本前提。

鄭文燦民調結果幾乎都是好成績，被譽為5星市長，對於柯文哲說民調都是用買的，媒體詢問鄭文燦看法。鄭文燦說，每一個市長都會想要努力做事，贏取選民的支持。鄭文燦又說，市長要做得好，評價是全體市民評價，不過民調都是參考數字，當市長不要因民調高高低低而分心，才是做好市長的基本前提。

(中時 )