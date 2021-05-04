手足間難免感情濃厚，但一名人妻卻發文抱怨，老公與「異父異母」的妹妹太過親密，不但每週要視訊3天以上，如果向他抱怨，還會被惡言相向，讓她覺得2人像是情侶在談遠距戀愛，網友看後也有人開玩笑說「好像A漫（色情漫畫）才會出現的情節」。

這名人妻在Dcard發文抱怨老公與異父異母的妹妹感情太好，2人一周至少要視訊3次，每次1、2小時，買什麼都會先想到小妹，像最近要買車就先想到對方喜歡的外型，完全沒考慮到以後有小孩是否安全，原PO貼文中還列出老公惡的3點惡狀。

第一、老公和妹妹一週至少要視訊聊天3次，由於妹妹住在國外，所以老公都會跟她視訊聊天，每次一聊都是1、2個小時，有時候說話，還是會開著視訊，讓原PO忍不住說：「像極了遠距離戀愛的情侶會做的事？」

第二、老公買什麼幾乎都優先想到小妹，例如他們最近準備買車，老公考慮的不是以後我們有小孩車安不安全、好不好開，竟然是小妹喜歡吉普車的外型，想要買一台方方正正的車，當她不滿質疑老公時，老公還會生氣說，全家人都很疼這個妹妹，要她不要計較。

原PO最後難過說：「我跟你兩個人在家，你卻一直跟妹妹視訊，我才可憐吧！」。不少網友看了也覺得十分誇張，紛紛留言，「這不是A漫裡才會出現的情節嗎？」、「妳老公感覺得出來不怎麼愛妳，趁小孩沒生快分開吧」、「異父異母，不就那個最多劇情的乾妹妹嗎」。但也有人勸原PO不要想太多，畢竟妹妹人在國外，不可能跟老公亂來，原PO不知後來是否想通了，隨即將貼文刪除。

(中時新聞網)