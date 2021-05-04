全球各地疫苗陸續到位，疫情對經濟及民生的威脅仍未全面解除。疫情下創造了許多業種的新常態，遠端辦公、上班分流及居家辦公模式在疫情期間成功實施，促發企業開始重新檢視不動產組合規劃及未來辦公空間需求。

根據CBRE世邦魏理仕研究部統計數據顯示，全球性跨國企業在辦公室租賃策略上出現新轉折，亞太區內有58%的受訪企業未來傾向增加非傳統辦公空間的租用，如共享辦公室、商務中心等，以做為辦公空間使用，一方面顯示許多企業租戶對於資本支出決策仍保持謹慎態度，加上主要辦公商圈的新增供給有限，市場上可供搬遷的閒置單位並不多，世邦魏理仕認為，「辦公室＋遠端辦公」新型態混合辦公模式在未來五年間將成為主流。

據CBRE世邦魏理仕2020年末台北市辦公室市場報告的數據顯示，疫情爆發以來令許多產業營運受創，意外變常態下帶動宅經濟蓬勃發展，有賴科技電信業、金融保險業、生命科學業、以及遊戲業及網購服務業逆勢成長，為台北商辦租賃市場帶來強勁支撐，帶動2020年全年商辦平均每坪租金2%~4%的穩健成長，台北市商辦空置率去年年末更來到3.53%，創下2000年以來的新低。

世邦魏理仕台灣顧問及交易服務部主管陳頌民表示，疫情創造了許多業種的新常態，科技工具便利性讓員工執行任務的場所不再局限於辦公室空間，也意外啟動了辦公場所質變，包括選址策略、空間設置以及辦公新科技導入，「辦公室＋遠端辦公」新型態混合辦公模式應運而生，儘管台灣多數企業在疫情期間的辦公模式並未受阻，然諸多企業為求營運韌性，加上商辦空置率寫下歷年新低導致議價空間有限，紛紛開始積極評估彈性較高的辦公模式，我們預計此種新型態混合辦公模式至2025年將邁入成熟期。

世邦魏理仕台灣市場及企業傳訊部主管陳偉恩表示，觀察台北市主要靈活辦公業者動態，截至今年3月底台北市靈活辦公空間已超過35個據點，總樓地板面積更超過23,000坪；較具規模的品牌業者進駐可回溯到2005年德事商務中心在台北101大樓的風光開幕，當時正經歷千禧年後外商公司來台設點的第一波漲勢，精緻內裝以及劃時代服務引起許多在台外商高度興趣，隨即遇全球金融危機沈寂數年，在2010年後台北喜迎第二波外商來台設點高峰，靈活辦公品牌業者包括Regus（雷格斯）、大瀚環球亦在此時機切入搶食市場，在此之時全球「共享經濟」風潮已蠢蠢欲動，催生了以開放式潮流內裝辦公室為訴求的WeWork及JustCo，更分別於2019年下半年眾所期待插旗台北市，當年度台北市靈活辦公室市場可謂百花齊放熱絡程度前所未見。

(時報資訊)