4日韓國KOSPI盤中，一度跌至一個月新低點，因為受到放空令重新解禁，市場操作失去方向，加上中國大陸與日本股市因假期休市，韓股投資人也少了參考對象所致。KOSPI指數暫為3,121.28點，下跌5.92點，跌幅0.19%。同時，韓元走升，韓國公債殖利率則下降。

KOSPI早盤時，一度跌0.55％並出現4月5日以來新低點。三星電子漲0.73％，SK海力士跌0.38％。至於，LG化學與現代汽車分別漲1.1％和2.29％。

Eugene投資證券認為，重新開放放空交易影響到市場信心，在一連串財報公布後，投資人多一種操作選擇但卻失去方向，因不知目前要做多還是放空。

4日，中國大陸與日本股市，因連續假期而休市，5日韓股也因兒童節暫停交易一天。

韓國官方4日經濟數據顯示，由於農產品與石油產品價格上漲，韓國4月份物價，以近4年來最快的速度向上增加。市場也擔憂，韓國可能準備要進入高通膨時期。

最新匯價，目前1美元可兌換1,121.7韓元，韓元升值0.21％。

韓國3年期公債殖利率下降1個基準點至1.14％，而10年期的也降2.6個基準點至2.098％。

(時報資訊)