義大利最大電視公司Mediaset及其第二大投資人法國媒體集團Vivendi在周一達成協議，結束數年之久的法律紛爭，該法國財團將大幅刪減對Mediaset的持股。

2016年在Vivendi收購該付費電視失敗之後，雙方在歐洲各地法院陷入激烈的法律攻防，Vivendi並阻擋了Mediaset海外擴張計畫。

新協定要求Mediaset在七月對Vivendi支付每股0.3歐元的股息，並確保Vivendi泛歐策略的推行。

Mediaset和最大股東Fininvest，以及Vivendi在共同聲明中指出，Mediaset和Vivendi在免費電視廣播和5年期的承諾上達成良好的協定；根據新協定，Vivendi需在5年內將所持Mediaset的28.8持股的其中三分之二出售，並交付信託。而最大股東已經擁有Mediaset 44%股份，將再以每股2.7歐元的價格，從Vivendi手中買下5%持股。

另外法國億萬富翁Vincent Bollore已經投資Mediaset 12.6億歐元，最終將持股4.6%，並且可自由出售或保留持有。

另Vivendi表示，旗下Dailymotion公司將支付Mediaset約30億歐元的賠償，以解決兩家公司的版權糾紛問題。

(時報資訊)