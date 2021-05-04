國泰永續高股息ETF（00878）將迎來2021年第二次配息，預估配息金額每單位發放0.25元現金股利，以2021年5月3日收盤價19.02元計算，年化配息率約5.25% ，至於每單位實際配發金額將在5月14日公布，除息日則訂在5月18日，投資人最晚只要在5月17日前持有或申購，皆可參與本次配息。

觀察國泰永續高股息ETF（00878）30檔成分股，檔檔聚焦高殖利率績優股，成立以來產業配置以科技為主、金融為輔，預期台灣景氣隨疫後復甦，科技業獲利可望續增長，加上金融股獲利及股息發放向來穩定，都有利這檔ETF配息表現。以其主要持股華碩(2357)、仁寶(2324)、英業達(2356)、光寶科(2301)等為例，殖利率約落在5.3~6.9%，加上去年獲利表現亮眼，今年以來股價表現強勢，亦帶動00878淨值持續走高。

國泰永續高股息ETF（00878）基金經理人游日傑表示，00878是市面上唯一結合ESG與高股息的永續主題ETF，也是首創季配息機制的台股ETF，有利投資人或退休族安排現金流量與補充保費規劃。今年00878有機會成為配息金額成長最多的ETF，00878今年以來配息情形已漸入佳境，預期今年將可完整參與成分股除息，且時序上進入5~6月後，其成分股將陸續開始除息，想要完整參與00878每季配息及填息的機會，現在即可進場持有布局。

(時報資訊)