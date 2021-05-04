黃波斯盛放，向日葵含苞待放中。（周麗蘭攝）

雲林縣府工務處雇工整理花田，未來將是雲林縣環保局新建廳舍的基地。（周麗蘭攝）

雲林縣府工務處雇工整理花田，未來將是雲林縣環保局新建廳舍的基地。（周麗蘭攝）

閒置多年雲林高鐵特定區的行政專區，原本作為縣府水利處的疏濬土方暫置場，雜草、垃圾、蚊蠅群集，工務處三月間整地開闢成4公頃花田迎接全中運，不過缺雨之故，花期延遲，百日草、波斯菊最近終於盛放，花田中有一景觀台可賞花。

雲林縣府所屬的高鐵行政專區，位於虎尾高鐵站錢的科園路附近，土地面積約9公頃，尚未開發之故，水利處數年前借該地作為疏濬土方暫置場，被清除的河川淤泥夾雜家庭垃圾，惡臭髒亂孳生蚊蠅，還被濫倒建築廢棄土。

水利處3月間整地雇請5部怪手整地，過篩垃圾留下土方，竟清出5大車生活垃圾，其中一大部分是廢衣服。

工務處長汪令堯表示，該地已經整平，當時為迎接雲林縣府承辦全中運，以花草排字「110年全中運在雲林」，可惜天公不作美，灑花籽迄今只下2天雨，土地不夠濕潤，靠每天噴灌4小時仍不足，種子很晚發芽雨，花期也遲到了。

汪令堯表示，雲林縣環保局未來新建廳舍的基地就在該區，目前做先期整地，埋設噴灌系統，地底有2大儲水槽，花田剛好試用，每日從斗六水資源處理廠運來2車再生水澆灌，百日草、波斯菊最近盛放，向日葵含苞待放中，暑假將有向日葵花海迎賓。

(中時 )