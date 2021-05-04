梅雨季首波鋒面將在明天報到！大陸南方、華中一帶目前有梅雨鋒面發展，未來將往東移動，明天影響台灣，氣象達人彭啟明指出，目前大陸南方出現排排站的對流胞，梅雨這種小鋼炮最有威力，要正對集水區不容易，一不小心就會致災，然而明天鋒面接近時，強度會顯著減弱，中部以北、東半部有雨，中南部有陣雨或午後對流降雨發展，但無法為水庫解渴。

彭啟明今天在臉書PO出一張圖，指出大陸南方正有道鋒面雲系發展中，出現很旺盛的對流，「有看到排排站的對流胞嗎？」並解釋梅雨這種小鋼炮最有威力，能帶來豪大雨，但要正對集水區不容易，一不小心就會致災，而梅雨鋒面也導致當地有顯著的劇烈降雨。一天雨量有下超過100毫米的可能。

彭啟明說，但很可惜的是，這道鋒面明天接近台灣時，可能就會顯著弱化，周三全台天氣稍不穩定，中部以北雨勢略多，中南部有陣雨或午後對流降雨，除非有中小尺度對流系統突然發展起來，不然這波降雨可能不多。

氣象局表示，周三鋒面過境時，除了北台灣有局部短暫陣雨外，中部、花東及南部山區也有局部短暫陣雨，其他地區則是雲量增多。而明天這波鋒面影響時間不長，晚上之後西半部降雨減少，剩東半部仍有局部短暫陣雨；鋒面影響期間，北台灣高溫略降。

(中時新聞網)