昨（3）日晚間，因警紀「松山之亂」成為近日話題人物的台北市警局長陳嘉昌、新北警局長黃宗仁，以及立委蔣萬安和多名北市議員，在新生北路鉅星匯宴會廳舉辦交接典禮餐會時，竟然遭到2名疑似竹聯幫的小弟，一口氣朝餐廳櫃檯潑灑上千隻蟑螂，引發現場人員極度恐慌，消息一出也撼動社會，不少網友看到放送畫面後都大喊「噁心」、「要收驚了」，認為這是史上最可怕的蟲蟲恐怖攻擊，網路今日於是掀起一波「有效滅蟑」的熱門話題。

美洲牛蛙非常兇猛，在台灣素有「蛙界暴龍」之稱。（影／YouTube_Frog War Time）

正所謂一物剋一物，雖然有許多人怕蟑螂，但蟑螂還是有天敵的，那就是「牛蛙」。據《頑皮世界》資訊顯示，美洲牛蛙是非常兇猛的動物，在台灣有「蛙界暴龍」之稱，而且兩棲動物裡，就屬牠叫聲最響亮，在遠處就聽得到，特別是雄性交配期間，聲音能傳到幾公里之外。

而牛娃最愛的美食，正是讓不少人望之卻步的蟑螂，YouTube上就有許多「牛蛙吃蟑螂」片段引發網友熱搜，像是《蛙蛙戰爭時間》（Frog War Time）頻道，日前就上傳一段牛蛙狂嗑蟑螂的影片，面對行動敏捷、移動快速的蟑螂，牛蛙完全Hold得住，一口接一口、一隻吞一隻，完全沒停過，有時甚至還能「超前部署」，精準預判蟑螂動線，接著舌頭再來一個猛勾，直接將蟑螂不留下肚，因此面對昨日引爆的「小強之亂」，飢腸轆轆的牛蛙大戰1千隻蟑螂完成不成問題。

(中時新聞網)