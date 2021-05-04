今天是媽祖聖誕，高雄阿蓮天聖宮打造「集氣屋」。（柯宗緯翻攝）

今天是媽祖聖誕，不少信徒特地到高雄阿蓮天聖宮參拜。（柯宗緯翻攝）

今天是媽祖聖誕，高雄阿蓮天聖宮打造「集氣屋」，信眾只要將鮮花，放進有流水的石臼裡，現場投影螢幕，就會出現「迴向」字樣，並播放動畫，代表將每一位信眾的正能量，能夠透過媽祖的力量，迴向給上個月在台鐵太魯閣號事故中，不幸罹難的往生者，也希望能這份正能量，傳遞給罹難者家屬，撫慰他們的傷痛。

廟方表示，台鐵太魯閣號事故發生時，許多信眾因路途遙遠，不能親自到現場幫忙，只能透過到廟宇焚香，或是在家唸經，為傷者及往生者祈福。

為凝聚眾人的集氣力量，廟方日前特別設置了這個集氣屋，民眾除可親自到天聖宮獻花集氣，其他網友也能透過線上留言方式，一同為傷者及往生者加油祈福，而傳統宗教結合新科技，做法也讓不少信眾稱讚。

廟方強調，雖然集氣屋，在媽祖聖誕過後就會撤離，但唯一不變的集氣屋，就是天聖宮本身，希望信眾有空多回來參香，感受媽祖正能量，一同為台灣加油。

(中時 )