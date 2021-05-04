陳宜民（左起）、王育敏及江怡臻上午開記者會。（黃福其攝）

王育敏質疑疫苗施打率太低（黃福其攝）

陳宜民痛批中央與桃園市府上下交相賊。（黃福其攝）

國民黨記者會背板。（國民黨提供）

國民黨記者會背板。（國民黨提供）

國民黨記者會背板。（國民黨提供）

國民黨上午召開「疫情升溫、疫苗施打率待提升」記者會，針對諾富特飯店染疫風暴持續擴大，質疑防疫指揮中心錯失設防火牆的時機，導致出現「社區感染」的嚴重危機，桃園市長鄭文燦失職踢皮球，與中央上下交相賊、擺爛。國民黨也提出防疫中心三大漏洞，包括未做好機師等因工作常出國第一線人員防疫規劃；應變遲緩，未聽從專業意見；中央與地方都未落實防疫旅館防護管理。

而為提高疫苗接種率，國民黨樂見中央即刻推動疫苗接種假，並建議對必須請假接種的民眾研擬酌予補貼。

台灣預防醫學學會理事長陳宜民指出，疫情指揮中心根本聽不進外界意見，還指目前在「社區感染邊緣」，但水電工外包商是哪位機師的家屬？怎能說是「邊緣人」，不就是到餐廳用餐嗎？

陳宜民也說，防疫指揮中心去年9月就發函各縣市政府，要求每個月要查核防疫旅館一次，過去7個月來桃園市政府有查核過1次嗎？查核報告在哪？中央有不定時抽檢嗎？根本就是「上下交相賊」、擺爛，桃園市長鄭文燦還宣稱該飯店不歸他管。

他說，諾富特飯店列入桃園市19家防疫旅館，當然歸桃園市政府管轄，不知鄭文燦為何要踢皮球，防疫有如救火，現在指揮中心要找三家機師專屬旅館，鄭文燦又說沒能力管，桃園市政府應該行行好，別再把皮球踢給中央，要負起責任。

陳宜民也說，有民眾懷疑自己是無症狀感染者，希望篩檢，卻被醫師告知必須關在隔離病房6個小時，陰性才能離開，如此不合理的規定怎麼會有人願意配合？他強調，台灣有13家快篩試劑可用，只要20分鐘就可以確定出結果，疫情指揮中心卻沒好好運用，不像美國撥款補助民眾自己在家篩檢。

文傳會主委王育敏歸納防疫指揮中心三點漏洞：一、機組人員是最高風險，卻被列為疫苗施打的第三優先；政府未能積極提高機組人員接種率，只知指責華航「疫苗打太慢」，實欠公允；此外，航空機組人員不應與一般旅客有不同標準，造成「管制雙標」。

二、指揮中心未徵詢專業意見，民航局僅能被動接受指令，導致錯失防堵病毒的黃金時刻；例如一開始傳出機師確診，航空圈內即傳言諾富特感染可能性高，指揮中心卻表示諾富特防疫沒有問題，直到五天後驗出諾富特員工確診，才趕緊清空飯店。外籍航空曾要求其他防疫住宿點備案，指揮中心卻不同意，把華航、外籍航空機組員收置在諾富特到昨天才宣布將協調一家外籍機師專屬旅館，顯示先前決策失當。

三、中央與地方均未落實防疫旅館防護管理。諾富特飯店除了提供本籍與外籍機師入住，也提供一般房客入住，控管不易；這次演變為社區感染，顯示中央與桃園市政府未落實防疫旅館分艙、分流的基本規範。

她說，這波疫情許多確診者足跡公布後，新北市即拉高防疫層級因應，網路民調也顯示，84.4％民眾認為政府防疫層級需提升，呼籲疫情指揮中心應誠懇面對、虛心檢討。

王育敏並公布世界各國每百人接種劑數排行，台灣只有0.3，每千人只有3人完成接種一劑，明顯落後全球平均的14.2甚多，以致台灣被美國列入「不建議前往的國家」。

王育敏也質疑，台灣3月初及4月初分別有2批AZ疫苗抵達，共約31萬劑，但至5月1日僅5萬7千多人完成第一劑接種，要達到醫界認定群體免疫的6成施打率以上，不知道何年何月？其中近20萬劑疫苗5月底將到期，再不進一步開放施打對象，恐怕即將報廢。

國民黨發言人江怡臻指出，藍營執政縣市的防疫工作，比中央政府以及綠營執政的縣市更嚴謹、升級，例如新北市政府最近加強消毒密度，嘉義市政府要求傳統市場禁止試吃，彰化縣政府提出疫苗獎勵補貼 200元，呼籲中央與綠營執政縣市與國民黨一起加強防疫。

(中時 )