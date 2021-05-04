金錢雖然不是萬能，但沒錢卻萬萬不能，因此不少女性都渴望嫁入豪門當貴婦，可惜並不是人人都有機會，搜狐網命理專欄點名，處女座、獅子座、白羊座及雙魚座的女性最受有錢人的青睞，堪稱是天生貴婦命。

▍處女座

處女女天生理智，總是很努力生活，沒有一絲懈怠，她們活得非常清醒，從來不會幻想或迷失自己，只會活在當下。對處女座來說，不切實際的想像就是惡夢，因此在感情中，處女女喜歡的也是簡單平淡的愛。處女女有能力且不愛炫耀，她們在職場中雷厲風行，不依附任何人也能闖出自己的一片天，是十足的潛力股，她們自立自強的精神很受有錢人的青睞。

▍獅子座

獅子女天生就自帶光環，無論走到哪裡都是焦點人物，更是大家眼中的鄰家女孩，別人的每一句讚美都是她們建立自尊心的基礎，更是前進的動力，所以她們一直都很努力生活，絕不會讓自己變墮落。獅子女不僅貌美如花，還能賺錢養家，因此很容易能得到有錢人的關注，不光是當男人背後的依靠，更能在事業上幫助另一半。

▍白羊座

白羊女個性喜歡幻想且非常渴望愛情，希望自己的感情就像灰姑娘與王子的愛情故事，因此在現實與金錢面前，她們會毫不猶豫的選擇愛情，而白羊女身上有著脫俗的清新氣質，從內而外都透露出教養，更重要的是，她們對金錢的態度很瀟灑，更加讓有錢男人放心，因此常吸引到有錢人愛上她們。

▍雙魚座

雙魚女和白羊女一樣對愛情充滿期許，希望能擁有白頭到老的感情，而在日常生活中，雙魚女身上具備多項能力，她們自信十足，不僅情商高、會說話，讓人相處起來很舒服，也願意為另一半做事情，是典型「上得廳堂，下得廚房」的賢內助。

(中時新聞網)