伊能靜2015年與小10歲的大陸男星秦昊結婚，小倆口育有一女「小米粒」，夫妻生活過得幸福又甜蜜，而伊能靜近期則現身上海音樂節開唱，忙拍戲的秦昊特別從片場趕來，並帶著女兒一起欣賞伊能靜的演出，夫妻低調曬恩愛就閃瞎全場。

53歲伊能靜昨（3日）身穿黑、粉拼接蓬蓬裙，俏麗化身「夢幻精靈」登上上海草莓音樂節的舞台，伊能靜重拾歌手身分，在台上大展歌喉，而丈夫秦昊也特別從拍戲片場趕到音樂節，並帶著女兒坐在台下，4歲小米粒戴著墨鏡，活潑地跑跑跳跳，模樣萌翻，秦昊噴父愛抱著小米粒，父女倆一起欣賞伊能靜的演出。

秦昊帶著女兒一起欣賞伊能靜的演出。（圖／取材自秦昊微博）

秦昊低調曬恩愛閃瞎全網，秦昊事後還在微博曬出伊能靜的演唱片段，並發文寫下：「第一次和米粒一起，看到舞台上的你！」一字一句看得出秦昊其實超寵妻，網友也大讚秦昊很支持伊能靜，讓老婆做喜歡的事，並支持、鼓勵伊能靜，無疑是新好男人一枚。

伊能靜現身上海音樂節開唱。（圖／取材自伊能靜工作室微博）

其實，伊能靜和秦昊各自在綜藝、戲劇領域努力，兩人如何一邊工作、邊維持家庭，也讓外界都很好奇，對此，伊能靜日前在陸綜《我的小尾巴》中則分享，她和秦昊會開家庭會議「我們是用『性價比』來決定」，也就是「誰賺得比較多」，就由哪一方去工作，伊能靜誠實說完後，連她自己都忍不住笑出來，真實反應逗樂全場。

(中時新聞網)